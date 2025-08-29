O plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quinta-feira (28), um requerimento de Léo José (SD) que estabelece regras para a definição das vagas nas Comissões Especiais de Inquérito (CEIs). As indicações continuam definidas pela proporcionalidade, dos blocos ou partidos, mas o documento institui um item de desempate que considera a votação dos integrantes do partido ou bloco. A proposta foi aprovada com 19 votos e 12 contrários.\nAs normas já valerão para a composição da CEI destinada a investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn - que segue sem nomes definidos. Nesta quinta terminou o prazo estabelecido pelo presidente Romário Policarpo (PRD) para a formação dos blocos parlamentares. Foram criados sete grupos, enquanto PT e PL optaram por não aderir a nenhum deles. (Veja quadro).