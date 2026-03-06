Na primeira semana completa de trabalhos desde a volta do recesso, as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Goiânia foram marcadas pelo enxugamento das pautas de projetos, o baixo quórum em plenário, interrupções das reuniões para outras solenidades e o não-andamento das propostas enviadas pela Prefeitura.\nEm outra frente, vereadores da base governista e independentes subiram à tribuna para fazer reclamações sobre a falta de atendimento das secretarias municipais a demandas consideradas “simples”, além de cobranças por melhoria no diálogo com o Paço em relação a vetos encaminhados pelo prefeito Sandro Mabel (UB) a projetos dos parlamentares.\nNesta quinta-feira (5), em virtude de uma solenidade, às 10h, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e ao baixo quórum em plenário, os vereadores sequer entraram nas votações previstas para o dia. A sessão de curta duração acabou ficando dedicada apenas a discursos dos parlamentares.