Especialistas e cientistas políticos ouvidos pelo POPULAR analisam que o governador Ronaldo Caiado (UB) ainda não conseguiu avanços significativos no processo de viabilização da própria pré-candidatura à Presidência da República. A frustração, quase cinco meses após o lançamento oficial do projeto, em Salvador (BA), ocorre tanto em relação à luta contra o desconhecimento nacional, quanto internamente pela viabilidade política na federação União Progressista (UB e PP).\nOs analistas consultados, apesar de apontarem os desafios, reconhecem “perfil interessante” de Caiado.\nO cientista político Murilo Medeiros diz que o governador tem credenciais políticas sólidas, respeitabilidade no campo conservador e um histórico aguerrido de enfrentamento ao PT, além de uma gestão estadual bem avaliada como vitrine política. “Mas ainda enfrenta limitação de projeção nacional para alavancar sua candidatura.”