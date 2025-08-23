A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta sexta-feira (22), mostra o vice-governador Daniel Vilela (MDB) com 26% das intenções de voto na corrida pelo governo de Goiás na eleição de 2026, em empate técnico com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que aparece com 22%. Com o senador Wilder Morais (PL) chegando a 10%, os números mostram crescimento dos principais pré-candidatos da oposição.\nNo levantamento anterior, de fevereiro, Daniel havia registrado 24%, e, portanto, oscilou positivamente dentro da margem de erro, que é de 3 pontos porcentuais. Marconi tinha 15% e a diferença entre eles saiu de 9 pontos para 4, enquanto o senador Wilder tinha 3% das intenções de voto no início do ano.\nJá a deputada federal Adriana Accorsi (PT) manteve os 8% que já havia registrado na rodada anterior e Telêmaco Brandão (Novo) aparece com 1%. Faltando mais de um ano para a eleição, a pesquisa mostra que 14% dos entrevistados ainda estão indecisos, abaixo dos 18% registrados em fevereiro. Nas duas rodadas, 19% disseram que votariam branco, nulo ou não votariam.