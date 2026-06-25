A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, por unanimidade, nesta quarta-feira (24) o projeto de lei da Prefeitura que pede autorização para empréstimo de US$ 60 milhões (cerca de R$ 310 milhões) para obras da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama II). A contratação será feita com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da União.\nA proposta não estava prevista para ser analisada, mas foi votada depois de manobra do líder do governo, Wellington Bessa (Mobiliza), que pediu a inclusão e inversão na pauta. Não foram apresentadas emendas pelos vereadores presentes.\nA inserção da matéria provocou críticas até mesmo de parlamentares da base aliada do prefeito Sandro Mabel (UB), que se queixaram da votação ser realizada sem tempo para discussão ou mesmo leitura do documento. O próprio relator da matéria, Geverson Abel (Republicanos), reclamou da urgência pedida pela liderança do governo para elaborar o relatório, uma vez que ele havia sido designado apenas um dia antes.