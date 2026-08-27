Após idas e vindas desde antes do recesso parlamentar, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quarta-feira (26), o relatório do vereador Lucas Kitão (Mobiliza) ao projeto de lei complementar da Prefeitura que institui o programa Morar no Centro. A matéria não constava na pauta de votação originalmente, mas foi incluída pelos parlamentares por meio do mecanismo de inclusão e inversão.\nA proposta retornou ao colegiado para ser reanalisada depois de ter recebido 12 emendas apresentadas por quatro vereadores em plenário no dia 17 de junho, quando passaria pelo segundo turno de votação. Mas conforme antecipou o Giro, o relator - que integra a base aliada ao prefeito Sandro Mabel (UB) na Casa - decidiu rejeitar 11 dessas modificações, acatando apenas aquela que concede e amplia incentivos fiscais para a ocupação da região, de autoria conjunta do presidente do Legislativo municipal, Romário Policarpo (Cidadania), e do vice-presidente, Anselmo Pereira (MDB).