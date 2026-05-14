A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quarta-feira (13), por unanimidade, o projeto de lei complementar enviado pela Prefeitura que institui o programa Morar no Centro, que prevê a revitalização do Setor Central com medidas como a ocupação habitacional por meio de incentivos urbanísticos e tributários para a região. Além disso, também foi confirmada pelo colegiado outra proposta do Paço, incluída por inversão na pauta do dia, que cria o cartão “Goiânia+Humana”, novo benefício eventual de assistência social.\nAmbas as matérias, relatadas no colegiado por Lucas Kitão (Mobiliza) e consideradas prioritárias pelo Executivo, seguirão agora para o primeiro turno de votação em plenário e depois passarão por análise de comissão temática, antes da votação definitiva. O avanço das propostas ocorreu depois impasses entre o Paço e o presidente da CCJ, Luan Alves (MDB), que foram desencadeados a partir de reclamações da cúpula da Prefeitura sobre o ritmo de tramitação das matérias, inclusive do próprio prefeito Sandro Mabel (UB).