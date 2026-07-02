A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quarta-feira (1º), o projeto de lei que concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais referente ao ano de 2026. De autoria do Executivo, a proposta da data-base segue agora para primeira votação em Plenário.\nO texto não estava na pauta e foi incluído por inversão, a pedido da base aliada ao prefeito Sandro Mabel (UB). O projeto estabelece reajuste de 4,26%, porcentual correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 2025.\nDurante a tramitação na CCJ, a vereadora de oposição Kátia Maria (PT) apresentou duas emendas ao projeto. A primeira propunha a alteração do início de vigência para a data-base para o dia 1º de maio de 2026, com o pagamento das diferenças remuneratórias.