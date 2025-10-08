A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quarta-feira (8) o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do decreto nº 28/2025, que declara estado de calamidade pública financeira na capital. A proposta é de autoria do vereador Igor Franco (MDB), ex-líder de Governo, e foi incluída por inversão na pauta do dia.\nO líder do Governo, Wellington Bessa (DC), chegou a pedir que a matéria fosse arquivada pela CCJ. Contudo, o pedido terminou empatado - quatro votos a favor e quatro contra - e coube ao presidente do colegiado, Luan Alves (MDB), o voto de desempate, que manteve o projeto em tramitação. A proposta acabou aprovada, com apenas o voto contrário de Bessa.\nEm meio à calamidade, Paço vai apresentar superávit nas contas\nEx-líder de Mabel apresenta projeto que derruba efeitos de decreto de calamidade