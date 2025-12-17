A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou nesta quarta-feira (17) o projeto que reduz penas dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nA proposta avançou contra a vontade do governo Lula, que não queria uma alteração nessas regras. Ainda assim, houve pouca resistência dos aliados do presidente da República na reunião do colegiado. Ele tem dito que vetará a proposta toda.\nO placar na CCJ foi de 17 votos a favor da proposta e 7 votos contra.\nSTF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por trama golpista, decisão inédita na história do país\nMoraes diz não haver dúvida de tentativa de golpe e aponta Bolsonaro como líder de grupo criminoso\nPrimeira Turma do STF torna réus mais 6 envolvidos na trama golpista de 2022