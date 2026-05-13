A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia avançará, na reunião desta quarta-feira (13), na análise do projeto de lei complementar enviado pela Prefeitura que institui o programa Morar no Centro. A votação, já prevista na pauta de projetos do dia, ocorrerá depois de impasses entre o Paço e o presidente do colegiado, Luan Alves (MDB), desencadeados após reclamações da cúpula do Executivo sobre o ritmo de tramitação das matérias.\nA base aliada ao prefeito Sandro Mabel (UB), que prevê a sua aprovação, chegou a ensaiar, na semana passada, apresentar um pedido para avocar as propostas, no intuito de destravar as pautas de interesse do Paço na CCJ. Mas, conforme revelou o POPULAR, houve recuo da estratégia após diálogos entre o líder da Prefeitura, Wellington Bessa (Mobiliza), a secretária municipal de Governo, Sabrina Garcez, e o presidente da CCJ.