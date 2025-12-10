A Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, decidiu antecipar o encerramento dos trabalhos e deve votar já na semana que vem o relatório final das investigações, a 22 dias do esgotamento do prazo previsto para o funcionamento do colegiado (31 de dezembro).\nA decisão foi comunicada aos integrantes da CEI pelo presidente da comissão, Welton Lemos (SD), na tarde desta terça-feira (9), minutos depois de a oitiva do ex-procurador-geral do município José Carlos Issy (atual diretor legislativo da Câmara) ter sido cancelada por “falta de quórum”.\nNa mensagem enviada aos integrantes da comissão, a qual O POPULAR teve acesso, Lemos alega que, em virtude da ausência dos vereadores para a reunião desta terça, “decidiu otimizar o tempo remanescente para a finalização do relatório”. E aponta medidas para garantir que o relator, Willian Veloso (PL), tenha “informações essenciais dos depoentes”.