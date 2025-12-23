Cento e onze dias após a primeira reunião, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, encerrou seus trabalhos nesta segunda-feira (22) com a aprovação unânime do relatório final, de 83 páginas, apresentado por Willian Veloso (PL). O desfecho antecipado, já que o prazo para o colegiado iria até o dia 31 de dezembro, não apontou para indiciamentos ou responsabilizações.\nCriada em agosto para pressionar o prefeito Sandro Mabel (UB) por mais cargos na administração e com um início marcado pelas acusações de supostos crimes e corrupção no contrato firmado pela Prefeitura com o consórcio, a comissão chegou ao fim, depois de 15 encontros e 13 oitivas (veja o quadro), com a conclusão de que não há indícios de desvios e endossando o entendimento do relator de que o consórcio “vem cumprindo todos os objetivos constantes no contrato firmado com a administração pública”, apesar das controvérsias levantadas ao longo dos trabalhos.