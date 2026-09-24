O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania), protocolou nesta quarta-feira (23) requerimento para instalação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a administração da Feira Hippie, na capital. A iniciativa pretende apurar cobranças feitas aos feirantes, o suposto aluguel e venda de pontos de venda, e condições de higiene e segurança do espaço. O documento foi protocolado no início da tarde e agora guarda encaminhamento.\nAlém do presidente, o requerimento reúne 20 assinaturas rubricadas, em que não é possível identificar o autor. Segundo a Lei Orgânica do Município, a criação de uma CEI exige adesão de um terço dos 37 vereadores (ou seja, 12 assinaturas) e precisa ser lido em plenário pela mesa diretora.\nPara prosseguir, a aprovação exigida também é de um terço dos vereadores. O prazo inicial de funcionamento do colegiado é de 120 dias, prorrogável por igual período.