A Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn realizou, na manhã desta sexta-feira (5), sua primeira reunião ordinária, marcada pela eleição dos cargos de direção e definição das regras de funcionamento do colegiado.\nComo antecipado pelo POPULAR, foram confirmados Welton Lemos (SD) na presidência, Aava Santiago (PSDB) na vice-presidência e Willian Veloso (PL) na relatoria.\nRonilson Reis (SD) também chegou a disputar a relatoria, mas recebeu apenas dois votos. Os demais cargos foram definidos por consenso, uma vez que os vereadores eram candidatos únicos.\nO colegiado é composto por sete titulares e três suplentes. Entre os titulares, três são da oposição - Welton, Aava e Pedro Azulão Jr. (MDB) -, três integram a base do prefeito Sandro Mabel (UB) - Ronilson Reis (SD), Thialu Guiotti (Avante) e Juarez Lopes (PDT) -, além de Willian Veloso, que não aderiu a nenhum bloco partidário. Os suplentes são Sanches da Federal (PP), Fabrício Rosa (PT) e Cabo Senna (PRD).