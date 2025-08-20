O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), assinou nesta terça-feira (19) o ofício que pede a publicação, no Diário Oficial do Município (DOM), da abertura da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn na capital. O documento foi enviado à Casa Civil da Prefeitura e a expectativa é de que seja publicado nesta quarta-feira (20).\nO requerimento da CEI foi protocolado em 10 de julho por Cabo Senna (PRD) com o apoio de 16 vereadores independentes e da base aliada - entre eles o líder do Governo, Igor Franco (MDB). Até o fechamento desta edição, nenhuma assinatura havia sido retirada, embora ainda exista essa possibilidade até a publicação no DOM.\nNos bastidores, havia a informação de que a publicação poderia ser adiada em meio aos impasses entre os vereadores e o Paço. A mudança de cenário ocorreu após reportagem do POPULAR mostrar detalhes do encontro, na segunda-feira (18), em que o prefeito Sandro Mabel (UB) manteve postura “irredutível” diante da pressão dos parlamentares e teria dito aos presentes que “já não se importa mais com a instalação da CEI”.