Sob a alegação de dar maior foco esta semana à compilação das informações coletadas até agora com os depoimentos e documentos ao longo dos seus trabalhos, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, não realizou oitivas na reunião ordinária desta terça-feira (4), que teve rápida duração, de cerca de 40 minutos. A previsão é que os depoimentos voltem na semana que vem.\nPor outro lado, o colegiado aprovou seis requerimentos, de autoria de Willian Veloso (PL) e de Cabo Senna (PRD), que vão desde a integridade dos dados que embasam os pagamentos ao consórcio até a verificação da execução dos serviços em campo. Os pedidos solicitam documentos como relatórios de fiscalização, registros fotográficos, dados de GPS dos caminhões e comprovantes de aferição das balanças de pesagem de lixo.