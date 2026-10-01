A Comissão Especial de Inquérito (CEI) dos Fios Soltos, da Câmara de Goiânia, foi encerrada nesta quarta-feira (30) com aprovação de relatório que indicou responsabilidade da Equatorial Goiás e pediu apuração do cenário por órgãos competentes, para eventual indiciamento do diretor-presidente. O documento não faz citação direta, mas Lener Jayme está no comando da companhia desde dezembro de 2022.\nO relator do caso foi o vereador Geverson Abel (Republicanos), que apontou no documento que as informações colhidas pela comissão demonstram a desorganização da infraestrutura aérea compartilhada da capital, com presença de fios soltos, cabos abandonados, ocupações irregulares, ausência de identificação adequada dos cabos e instalações executadas em desacordo com as normas técnicas vigentes. O texto apontou “risco concreto e permanente à integridade física da população”.