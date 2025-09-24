Após receber as documentações iniciais, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, aprovou nesta terça-feira (23) os requerimentos com a convocação de 21 nomes para as suas primeiras oitivas. A leva inicial inclui o diretor do Consórcio Limpa Gyn, Renan Andrade; o diretor de Serviços de Infraestrutura Urbana da Prefeitura, Paulo Henrique Francisco Vargas; outros quatro fiscais de contrato e mais 15 representantes de cooperativas de reciclagem da capital.\nOs convocados serão notificados do procedimento e só então as datas para as oitivas vão ser agendadas. Segundo o presidente da CEI, Welton Lemos (SD), a expectativa é que as reuniões para as audições tenham início já na próxima semana. Ele também informou que o colegiado fará uma visita técnica ao aterro sanitário de Goiânia na tarde da próxima sexta-feira (26) com o objetivo de entender o processo de medição e de descarte dos resíduos no local.