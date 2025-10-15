A Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, decidiu apresentar requerimento conjunto para que a Prefeitura adquira balanças para as cooperativas de reciclagem e amplie a fiscalização presencial dos serviços prestados pelo Consórcio Limpa Gyn. O ato foi anunciado pelos integrantes da CEI após as oitivas realizadas nesta terça-feira (14) e deve ser colocado em votação já na reunião ordinária da próxima semana.\nOs depoimentos, segundo os vereadores, confirmaram que os pagamentos à empresa, no âmbito da medição dos recicláveis, têm sido feitos por tonelada e não por cubicagem, conforme prevê o contrato. A avaliação foi de que a ausência de balanças e de fiscais em campo tem impedido a verificação precisa do volume e da natureza dos resíduos processados, comprometendo a transparência da execução contratual.