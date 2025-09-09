A Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn na Câmara Municipal de Goiânia vai começar o trabalho pela análise de informações técnicas sobre a prestação de serviço e o contrato do consórcio com a Prefeitura de Goiânia. Depois desta fase, os vereadores irão marcar os depoimentos.\n“Meu entendimento e do relator é pedir algumas informações e documentos para a Prefeitura e ao Limpa Gyn. De posse desses documentos, vamos começar a convocar as pessoas de forma direta”, disse o presidente da CEI, Welton Lemos (SD). A primeira reunião de trabalho da CEI será nesta terça-feira (9).\nOs membros do colegiado também definiram que todos os documentos a serem requisitados à empresa e ao Executivo devem ser entregues à Câmara em formato digital. O objetivo é evitar o que aconteceu com a CEI da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), realizada em 2023, quando a empresa pública entregou 30 caixas com documentos físicos ao colegiado.