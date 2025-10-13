A Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, intimou o gestor do contrato da Prefeitura com o Consórcio Limpa Gyn, Paulo Henrique Francisco Vargas (servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura), e também o fiscal do contrato Listz Mendes Cardoso para a terceira rodada de oitivas, às 14h da próxima terça-feira (14). Ambos serão ouvidos na condição de testemunhas.\nOs depoimentos devem marcar uma nova fase das investigações, mais focadas no contrato. “Acredito que os próximos passos nos darão informações sobre o contrato. As oitivas até agora sanaram dúvidas mas fizeram surgir outras”, destacou Welton Lemos (SD), presidente da CEI.\nSegundo Lemos, a intenção é dar maior celeridade aos trabalhos investigativos que envolvem a contratação dos serviços pela Prefeitura de Goiânia. “Acabou surgindo mais dúvidas em algumas situações e agora nós vamos convocando as pessoas que estão diretamente envolvidas nessa parte de contrato, vamos colocar as pessoas que estão envolvidas na questão da habilitação. Vejo o andamento como promissor”, diz o presidente da CEI.