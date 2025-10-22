A Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, da Câmara Municipal de Goiânia, aprovou nesta terça-feira (21) requerimento, em caráter de urgência, para que a Prefeitura adquira, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), balanças para as cooperativas de reciclagem e amplie a fiscalização presencial dos serviços prestados pelo Consórcio Limpa Gyn, principal enfoque dos vereadores nas últimas oitivas realizadas.\nPor quase cinco horas, o colegiado ouviu nesta terça dois servidores da Prefeitura sobre possíveis irregularidades no contrato de limpeza urbana da capital. O primeiro a depor foi Paulo Roberto Silva, ex-superintendente do contrato e presidente da Comissão de Licitação à época da contratação do consórcio. Na sequência, foi ouvido Cleverson Emerick Neto, gestor do contrato e responsável pelas medições.