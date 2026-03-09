A Companhia Celg de Participações (CelgPar) deve encerrar suas atividades no final deste mês, com liquidação a ser aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) na próxima sexta-feira (13). A maior parte dos funcionários da estatal goiana já foi transferida para a Planalto Solar Park S.A, subsidiária da CelgPar, e os mais de 600 imóveis ficarão, em sua maioria, com o governo estadual.\nEm outubro do ano passado, a CelgPar vendeu por R$ 227 milhões, em leilão da Bolsa de Valores do Brasil (B3), cinco principais ativos da empresa. O processo para recebimento dos recursos está em fase final, segundo a estatal. Os valores, atualizados em cerca de R$ 270 milhões, serão repassados, de acordo com o governo, à Goiás Previdência (GoiásPrev).\nA AGE marcada para este mês tem na pauta a deliberação pela modelagem de encerramento das atividades da empresa, com opções de liquidação, alienação ou incorporação. O Conselho de Administração, porém, já se manifestou a favor da primeira opção, conforme informou o presidente da companhia e secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.