Eleitor poderá entrar na cabine apenas com a 'colinha' em papel; saiba quais são as proibições e a ordem correta para teclar os votos na urna (Divulgação/TSE)\nAs eleições estão chegando, e é importante saber o que pode e o que não pode no dia da votação. Afinal, os eleitores deverão registrar a escolha para seis cargos em sequência previamente definida.\nO que é permitido na cabine de votação nas Eleições 2026?\nNa cabine de votação, a eleitora ou o eleitor poderá entrar apenas com a colinha eleitoral. Recurso que ajuda a lembrar os números de candidatas e candidatos e evita que o eleitor dependa apenas da memória, já que o celular não pode ser levado para a cabine de votação.\nVocê pode baixar o modelo oficial da colinha eleitoral diretamente pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).\nO que não é permitido na cabine de votação?