Órgãos públicos, instituições financeiras e empresas de tecnologia e telecomunicação estão entre os maiores devedores da Prefeitura de Goiânia na lista de inscritos na dívida ativa. Os dados disponíveis no Portal de Transparência do município apontam total de R$ 12,8 bilhões em débitos de mais de 160 mil contribuintes.\nOs cem maiores devedores concentram valor de R$ 5,58 bilhões, ou 43% da dívida total. Esse topo do ranking será foco de grupo especial anunciado pelo prefeito Sandro Mabel (UB), responsável por medidas para intensificar a cobrança e garantir maior arrecadação para a Prefeitura.\nA Prefeitura também estuda a possibilidade de securitização da dívida, com leilão na Bolsa de Valores. Isso significa transformar parte dos créditos que tem a receber de contribuintes inscritos na dívida ativa em títulos financeiros, que serão vendidos a investidores privados.