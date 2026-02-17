Se levada adiante, a candidatura do senador Wilder Morais (PL) ao governo de Goiás zera o jogo da definição de nomes ao Senado na chapa governista e no próprio grupo do PL. Até mesmo aliados próximos do deputado federal Gustavo Gayer (PL) afirmam que ele tem manifestado que desistirá da disputa se não estiver em aliança com o governo estadual. Isso significa que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria de escolher um ou dois outros nomes para o Senado em Goiás no seu grupo.\nCaso Gayer leve adiante o projeto, também haveria discussão interna sobre a melhor estratégia: ter um nome a mais ou não, já que são duas vagas ao Senado.\nOutras opções colocadas no PL são o vereador por Goiânia Major Vitor Hugo, pré-candidato a deputado federal; o deputado federal Zacharias Calil (hoje no UB); e o deputado estadual Amauri Ribeiro (também do UB). No fim de 2024, Vitor Hugo chegou a articular no partido a candidatura ao Senado em aliança com o governo, quando levou o vice-governador Daniel Vilela (MDB) para conversar com Bolsonaro, em movimento duramente criticado à época por Gayer. Por determinação do ex-presidente, o vereador passou a focar na candidatura a deputado federal, mas aliados admitem que ele pode retomar o projeto para o Senado.