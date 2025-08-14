-Vídeo (1.3298774)\nParlamentares do centrão e da oposição dizem que a comoção causada pelo vídeo viral do influenciador Felca, que trata da adultização de crianças no ambiente digital, não deverá impulsionar o debate no Congresso Nacional sobre a regulação das redes.\nO governo Lula (PT) quer aproveitar a repercussão do vídeo para tentar destravar a votação de propostas com regras para o funcionamento das big techs -assunto que ganhou tração nas últimas semanas diante das sanções impostas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.\nVídeo viral sobre adultização de crianças faz políticos agirem em Brasília\nVídeo de Felca motiva 32 projetos na Câmara dos Deputados\nQuem é Felca, influenciador que viralizou com vídeo sobre adultização de crianças\nAliados do petista dizem que o vídeo gerou uma oportunidade política para avançar com o tema, que havia saído do radar dos congressistas diante da resistência do bolsonarismo e do forte lobby das empresas de tecnologia.