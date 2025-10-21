O projeto de um novo centro administrativo para o governo de Goiás, no Centro de Goiânia, deve envolver também o Centro de Convenções. A informação foi divulgada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e pelo vice, Daniel Vilela (MDB), nesta segunda-feira (20), durante o Café com CBN, da CBN Goiânia. O programa especial tratou sobre o papel do governo do estado no desenvolvimento de Goiânia, que completa 92 anos nesta sexta-feira (24).\nEm julho, o POPULAR mostrou que o governo estadual estava articulando a compra do prédio da superintendência regional da Caixa Econômica Federal, na Avenida Anhanguera, e a construção de duas torres no estacionamento do antigo Jóquei Clube, que ficam próximo ao Centro de Convenções. No mesmo mês, o prefeito Sandro Mabel (UB), publicou decreto de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação dos imóveis do Jóquei.