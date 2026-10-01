Um movimento de militantes e lideranças políticas da centro-esquerda contrários à eleição do deputado federal Gustavo Gayer (PL) para o Senado pode beneficiar o senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o deputado federal Zacharias Calil (MDB) na reta final da disputa em Goiás. A defesa do voto útil cresceu em postagens nas redes sociais esta semana e provocou reações por parte do PL, além de preocupação no QG da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB).\nNa última terça-feira (29), a deputada estadual Bia de Lima (PT), em entrevista à rádio Difusora, defendeu o voto em Vanderlan, alegando ser uma decisão “fora da coligação” e de preocupação com os possíveis vencedores. Afirmou ainda que ele destinou emendas para educação, cultura, agricultura familiar e em ajuda aos municípios.\nNo dia anterior, o influenciador da esquerda José Diogo Cotrim defendeu voto útil para evitar a vitória de Gayer e afirmou que também escolherá Vanderlan. Entre os critérios, citou emendas do senador para laboratórios da Universidade Federal de Goiás (UFG) e a posição a favor do fim da escala 6x1.