A Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE) realizou inspeção que aponta suspeita de pagamentos indevidos de quase R$ 5 milhões em contrato da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) para realização de eventos e shows do governo em 2025 e 2026. O contrato com a empresa Soluction Logística e Eventos Eireli, de Brasília (DF), foi assinado em outubro do ano passado com valor inicial de R$ 15,99 milhões e ganhou dois aditivos nos quatro meses seguintes que elevaram o total a R$ 26,32 milhões.\nA contratação foi feita durante a gestão do ex-prefeito de Anápolis Roberto Naves (Republicanos) na Goiás Turismo, e era destinada a bancar a estrutura de shows em cidades turísticas e edições de eventos como Festival do Bem, Goiás Social e Natal do Bem Itinerante.\nO governo intensificou nos últimos dois anos as atividades do Goiás Social, sob o comando da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), pré-candidata ao Senado. O financiamento da estrutura dos eventos não se concentrou apenas na Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), mas foi realizada também por outras pastas, a exemplo da Goiás Turismo. O órgão teria sido acionado no ano passado diante da falta de orçamento da Seds para a contratação de estrutura e por isso teria feito os aditivos.