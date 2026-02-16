A visita do senador Wilder Morais ao ex-presidente Jair Bolsonaro, no sábado (14), na Papudinha, no Distrito Federal, colocou em evidência o racha no PL goiano, com disputa entre dois grupos com interesses diferentes sobre o rumo que o partido deve tomar na eleição majoritária estadual.\nDe um lado, Wilder trabalha para ser candidato ao Palácio das Esmeraldas. Do outro, o deputado federal Gustavo Gayer defende aliança com o governo estadual, em um cenário em que ele ocupe a segunda vaga ao Senado na chapa que será liderada pelo vice-governador, Daniel Vilela (MDB). A primeira vaga é da primeira-dama, Gracinha Caiado (UB).\nA leitura deste grupo é que, nesta posição, Gayer teria mais chances de ser eleito do que em uma chapa encabeçada por Wilder. No entanto, o senador e seus aliados têm criticado a possibilidade de aliança com Daniel, argumentando que uma decisão do tipo demonstraria incoerência do PL, já que o MDB tem em seu histórico alianças com o PT.