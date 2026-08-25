Ameaças de demissão, cobranças sobre o voto e constrangimentos relacionados a preferências políticas estão entre as formas de assédio eleitoral nas relações de trabalho. Diante disso, a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público Eleitoral (MPE) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) firmaram um Acordo de Cooperação Técnica para o desenvolvimento de ações conjuntas em defesa da liberdade de voto e do fortalecimento da democracia nestas Eleições.\nDe acordo com a Justiça do Trabalho, dados da pesquisa inédita intitulada “Assédio eleitoral nas relações de trabalho: diagnóstico empírico dos processos judiciais e das práticas institucionais na Justiça do Trabalho” mostram que, entre maio de 2023 e dezembro de 2025, 745 processos sobre o tema foram identificados. Como mostrou O POPULAR, Goiás ocupa o 6º lugar em casos de assédio eleitoral.