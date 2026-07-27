SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A China afirmou nesta segunda-feira (27) apoiar os esforços do Brasil para preservar sua soberania e independência e se opor a "interferência externa", após telefonema entre o presidente Lula (PT) e o líder chinês, Xi Jinping. Segundo a Reuters, a agência estatal chinesa Xinhua reportou que a mesma frase foi dita por Xi diretamente a Lula na ligação.\nOs dois líderes falaram neste domingo. A necessidade de acelerar o início das tratativas de um acordo entre o Mercosul e a China foi um dos principais assuntos tratados.\nO comunicado de Pequim não cita os Estados Unidos nem a Argentina, mas ocorre em meio a investidas dos governos Donald Trump e Javier Milei sobre a política nacional.\nNo sábado (25), o Itamaraty negou o visto a dois funcionários do Departamento de Estado do país que viajariam ao Brasil nos próximos dias.