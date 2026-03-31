A chuva registrada em Goiânia na tarde desta terça-feira (31) causou transtornos na preparação da cerimônia de transmissão do cargo de governador de Goiás, em frente ao Palácio das Esmeraldas, no Centro da capital. A solenidade oficializa Daniel Vilela (MDB) como novo chefe do Executivo estadual após a entrega formal da carta de renúncia por Ronaldo Caiado (PSD), que se afastou para a disputa pela Presidência da República nas eleições de outubro.\nApesar de a estrutura montada na Praça Cívica ser coberta, diversos estofados das cadeiras destinadas a autoridades e apoiadores precisaram ser retirados e substituídos após serem molhados. Parte do tapete vermelho instalado na entrada do Palácio foi afetado pela chuva.\nAs tropas de segurança já estão posicionadas na Praça Cívica, onde Daniel deve passar em revista. Antes, está prevista uma coletiva de imprensa no Salão Dona Gercina Borges. A possibilidade de caminhada até o apartamento de Caiado, no Setor Oeste, que chegou a ser cogitada na semana passada, foi descartada, segundo a assessoria do governo.