O lançamento de extensa programação para comemorar o tricentenário da Cidade de Goiás, nesta quarta-feira (26), será marcado pela articulação do prefeito, Aderson Gouvea (PT), e deputados estaduais para retomar a exigência por compensação do governo estadual sobre as perdas causadas ao município pela transferência da capital para Goiânia, em 1937. A ação busca recuperar e atualizar os termos de um projeto de lei, engavetado pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) há quase 90 anos - em julho de 1936 -, com o objetivo de calcular um valor financeiro que cubra ao menos parte das atuais demandas por investimentos públicos na cidade.\nO prefeito terá reunião sobre o assunto nesta quarta, às 14h, com o presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), e parlamentares que adotam posicionamento favorável à medida. A pauta tem sido antecipada em contatos pontuais de Aderson com os deputados, principalmente desde a realização do programa “Deputados Aqui” no município, em janeiro deste ano.