Eleitores de dezenas de cidades em Goiás terão restrições para comprar ou consumir bebidas alcoólicas no domingo (4), dia da votação. As decisões foram expedidas individualmente pelos juízos eleitorais responsáveis por cada zona eleitoral, com base no Código Eleitoral.\nCom regras e horários definidos conforme a realidade de cada município, em alguns locais a restrição envolve apenas a venda de bebidas alcoólicas. Em outros, também abrange a distribuição e o consumo em espaços públicos.\nSegundo o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), a medida visa garantir a ordem, a tranquilidade e a segurança dos trabalhos eleitorais.\nCombinação de álcool e volante à noite ou de madrugada causou ao menos 8 mortes em 4 anos em Goiânia\nAdolescente atropelador segue para internação provisória\nAparelho que revela uso de maconha e outras substâncias, drogômetro deve ser usado em blitz já em outubro