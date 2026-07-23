Goiás tem sete municípios entre os 20 do País - com até 10 mil habitantes - que mais receberam emendas parlamentares de investimentos em saúde per capita, no acumulado dos anos de 2023 a 2025. Em geral, essas cidades também apresentaram maiores gastos de recursos próprios nesta área. Os dados constam em estudo publicado no início desta semana pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps).\nO principal caso na lista é de Lagoa Santa, cidade goiana localizada na divisa com Mato Grosso do Sul. O município registrou 1,3 mil habitantes no censo de 2022. A população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2025 foi de 1,4 mil pessoas.\nO levantamento do Ieps mostra que a Lagoa Santa recebeu R$ 1.153,57 per capita de emendas para investimentos em saúde entre 2023 a 2025. No período analisado, o gasto per capita de recursos próprios na área foi de R$ 12.793,42. Os números são superiores à média dos municípios em geral. No Brasil, houve destinação de R$ 89,07 em emendas por habitante. Quanto à despesa com verba própria, foram R$ 3.263,61 per capita.