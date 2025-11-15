Entre as 103 cidades de Goiás com até 5 mil habitantes, 56 têm 30% ou mais de comissionados no Executivo. O número representa mais da metade dos menores municípios do estado. Na análise das 246 cidades goianas, 102 (41%) têm 30% ou mais funcionários em cargos de livre nomeação.\nOs municípios do estado somam 247 mil funcionários, entre efetivos (60,8%), comissionados (20,7%), temporários (15%), celetistas (1,2%) e estagiários (2,2%). Em todo o Brasil, as prefeituras têm 55,4% de efetivos, 9,5% de comissionados, 8,4% de celetistas, 23,4% de temporários e 3,3% de estagiários.\nOs diferentes vínculos de contratação são discutidos pela República.org no Anuário de Gestão de Pessoas no Serviço Público 2025. O detalhamento referente a Goiás foi solicitado à organização pela reportagem.\nMPGO é um dos oito com mais comissionados do que efetivos