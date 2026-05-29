Pelo menos cinco dos 17 deputados federais da bancada goiana que vinham sinalizando resistência à PEC que acaba com a escala 6x1 mudaram de posição e votaram favoravelmente ao texto aprovado, em dois turnos, pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (27). A proposta passou com ampla margem - por 472 votos a 22 no primeiro turno e 461 a 19 no segundo - e agora segue para análise do Senado Federal.\nNenhum parlamentar goiano votou contra. Como mostrou levantamento do POPULAR no fim de semana, Daniel Agrobom (MDB), Glaustin da Fokus (Podemos), Gustavo Gayer (PL), Magda Mofatto (PL) e Professor Alcides (PSDB) indicavam tendência de rejeição à proposta, mas recuaram na reta final da votação.\nÀs vésperas das eleições, o avanço de uma pauta com forte apelo popular e ampla mobilização nas redes sociais pesou, nos bastidores, para a mudança de estratégia, sobretudo entre parlamentares de centro, centro-direita e oposição.