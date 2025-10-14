O senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, retomou nesta segunda-feira (13) as críticas levantadas nas últimas duas semanas sobre a pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado (UB) à Presidência da República. O dirigente negou a existência de qualquer “rusga” com o goiano, mas voltou a apontar falta de viabilidade para o projeto nacional.“Não tive rusga nenhuma. Eu tenho todo o respeito pelo governador. Agora, ninguém é candidato a presidente da República gritando ou ameaçando. Isso aí tem que ser convencimento e mostrar que tem viabilidade para se tornar um candidato que possa aglutinar as pessoas e trazer uma confiança em uma eleição presidencial”, afirmou o senador à revista Veja.Questionado sobre a possibilidade de Tarcísio de Freitas confirmar o pleito nacional, Nogueira afirmou que o gestor paulista “tem sempre ressaltado que é candidato à reeleição” e que ele está “corretíssimo”. Porém, o senador defende que, se o governador de São Paulo “for chamado pelo presidente Bolsonaro, por essas lideranças e pelo Brasil, não tenho dúvidas de que irá aceitar”.Antes e depois de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na última quinta-feira (9), Nogueira afirmou que os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), são os nomes mais “viáveis” para disputar as eleições de 2026 e negou que a federação formada por seu partido e o União Brasil deva confirmar a candidatura de Caiado ao Planalto.O governador goiano não se manifestou sobre as novas declarações do senador, mas rebateu as falas do pepista pelas redes sociais na última semana. Segundo ele, Ciro demonstra “ansiedade vergonhosa” para “se colocar como candidato a vice-presidente” na chapa de Tarcísio de Freitas. Caiado ainda disse que Nogueira tenta se colocar como porta-voz de Bolsonaro (PL) e afirmou que o senador já “jurou amor eterno ao Lula”.Na última sexta-feira (08), o governador negou que estude filiação a outro partido que dê abrigo à sua pré-candidatura e afirmou que não recebe ordens do presidente do PP. Caiado recebeu convites para migrar para o Solidariedade, em conversa com o presidente da sigla, Paulinho da Força, e para o Podemos, pelo deputado federal Glaustin da Fokus. Para avaliar a segunda alternativa, o goiano deverá ter encontro com a presidente do Podemos, Renata Abreu, no sábado (18).“Não avalio sair do União Brasil. Pelo contrário, o União Brasil não recebe ordens de Ciro Nogueira. Sou pré-candidato pelo União Brasil. O nosso presidente é Antônio de Rueda”, disse o Caiado à CNN Brasil.