O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), 44, foi eleito neste domingo (4) governador de Minas Gerais.\nCom 94,16% das urnas apuradas, ele tinha 55,34% dos votos válidos. O deputado federal Patrus Ananias (PT), 74, aparecia em segundo lugar, com 26,20%.\nCleitinho liderou com folga as pesquisas do começo ao fim do período eleitoral do primeiro turno. Seu nome figurava na liderança das simulações mesmo durante a pré-campanha, marcada pelas idas e vindas da candidatura do senador.\nNo início de agosto, ele chegou a publicar um vídeo afirmando que não iria concorrer e justificou a decisão citando o luto pela morte do irmão.\nNo dia seguinte, o senador interrompeu uma convenção nacional do Republicanos para tentar salvar a candidatura e o presidente da sigla o repreendeu publicamente. O partido recuou e acabou oficializando chapa na disputa no prazo final estabelecido pela Justiça Eleitoral.