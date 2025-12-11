-Vídeo (1.3348366)\nO plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, em primeira votação, o projeto enviado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) para instituir a cobrança de contribuição para dependentes do Ipasgo Saúde, que atualmente são isentos. Depois do aval, com 25 votos favoráveis e 7 contrários, a matéria volta à pauta na sessão ordinária desta quinta-feira (11), para a deliberação definitiva antes de sanção ou veto.\nO líder da base governista, Talles Barreto (UB), chegou a solicitar a realização de segunda sessão extraordinária ainda na noite desta quarta-feira (10) para realizar a segunda votação, mas o pedido foi negado pelo presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), que fez acordo com a oposição sobre a sequência da tramitação. Momentos antes, o texto foi debatido em reunião da Comissão Mista, que havia adiado a avaliação na terça, com pedido de vistas conjunto de deputados da base e da oposição.