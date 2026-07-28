O Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Goiás (MP-GO) aprovou, em sessão ordinária nesta segunda-feira (27), moção de apoio à promotora Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça de Goiânia, alvo de ataques do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) em entrevista ao POPULAR na semana passada.\nA medida, proposta pelo procurador Alencar José Vital, foi subscrita por todos os integrantes do colegiado e aprovada sem votos contrários. Ao menos cinco procuradores do colegiado se manifestaram sobre o caso em repúdio às falas do ex-governador e saíram em defesa de Leila.\nDurante a sessão, também houve cobrança dos procuradores sobre a falta de resposta imediata do procurador-geral de Justiça e presidente do Colégio, Cyro Terra Peres. Ao responder as provocações, Cyro disse estar subscrevendo a moção de apoio e que, portanto, havia concordância sobre a manifestação.