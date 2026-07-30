O governador Daniel Vilela (MDB) consolidou coligação majoritária com 12 partidos para a disputa da reeleição, em 4 de outubro, com a confirmação da aliança com o Republicanos no estado. Como antecipado pelo Giro, o partido definiu apoio ao pleito do emedebista em reunião realizada na terça-feira (28), em que o presidente estadual da legenda e ex-prefeito de Anápolis, Roberto Naves, confirmou a permanência do partido na base governista.\nA convenção do Republicanos está marcada para o dia 5 de agosto, no Centro de Convenções de Goiânia, quando será homologado o apoio à candidatura do governador, em evento conjunto com outros partidos da coligação. Além do Republicanos, Daniel conta com os partidos Agir, Avante, Democrata, Mobiliza, PSD e Podemos, assim como as federações formadas por PRD-SD e UB-PP.