Nos últimos oito anos, a Câmara Municipal de Goiânia criou pelo menos 12 comissões especiais de inquérito (CEIs). Três delas foram encerradas sem apresentação de relatório, com um caso em que a comissão nem ao menos realizou reuniões e tampouco chegou a eleger presidente e relator.\nO período abrange as gestões dos ex-prefeitos Iris Rezende (MDB) e de Rogério Cruz (SD). Entre as áreas que foram alvos de investigação pelos vereadores estão transporte coletivo, Saúde, Educação, assistência social, as finanças da Prefeitura e outros temas relacionados à dinâmica da cidade.\nEm 2019, a Câmara criou uma CEI para apurar supostas irregularidades na venda de animais, mas a comissão foi abandonada antes mesmo de iniciar qualquer atividade. O requerimento para a sua abertura foi de iniciativa do então vereador Zander Fábio e recebeu 24 assinaturas entre os 35 vereadores que o Legislativo municipal tinha na época (atualmente são 37).