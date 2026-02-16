O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, devem buscar um acordo de cooperação entre os países para a mineração e processamento de terras raras, em mais um passo para tentar diminuir a dependência da China no acesso aos minerais no longo prazo.\nOs líderes se encontram nesta semana em Nova Déli, capital do país asiático. Lula viaja para lá com o objetivo de estabelecer a abertura de novos mercados, como o do agronegócio, debater a regulamentação da inteligência artificial e assinar memorandos de entendimento e acordos em diversas áreas, entre elas de minerais críticos e terras raras.\nTerras raras em Goiás: veja quais áreas devem gerar mais empregos\nMineradora de terras raras de Goiás recebe financiamento de US$ 565 milhões dos EUA, que pode se tornar sócio do negócio