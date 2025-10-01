O governador Ronaldo Caiado (UB) encaminhou nesta terça-feira (30) o projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), com previsão de montante igual tanto para receitas quanto para despesas. A perspectiva de equilíbrio no próximo ano representa cenário diferente do antecipado no ano passado com vistas ao fechamento de 2025, quando houve previsão de superávit.\nA proposta estabelece que os valores a serem gastos e recebidos pela gestão deverão totalizar R$ 53,4 bilhões, o que representa aumento de 13,8% na comparação com a receita prevista para 2025, e elevação de 10,3% da despesa. A maior parte dos gastos é referente à folha de pagamento do funcionalismo público, que custará R$ 24,9 bilhões no próximo ano.\nA arrecadação contará com R$ 19 bilhões do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e R$ 1,4 bilhão do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A conta ainda inclui R$ 3,4 bilhões referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), além de R$ 11 bilhões em transferências do governo federal. Já o Fundo Protege deverá contar com injeção de R$ 1,09 bilhão, enquanto o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) deverá receber R$ 1,05 bilhão com a taxa do agro.