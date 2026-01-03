Debate de temas nacionais, radicalização do discurso em busca de apoio bolsonarista, apresentação dos resultados de Goiás e a busca por embates com a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão entre as principais estratégias usadas pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), ao longo de 2025, na busca de visibilidade para sua pré-candidatura a presidente da República em 2026.\nCientistas políticos apontam que, no ano passado, Caiado lançou a base do projeto nacional, mas encontrou obstáculos, e ainda tem grandes desafios para o início de 2026, como buscar espaço em uma legenda de centro-direita (que pode ser o União Brasil ou não), ampliar o nível de conhecimento no País e agregar forças políticas para alcançar nível de intenção de voto consolidada.\nAssista a matéria da TV Anhanguera: Caiado avalia gestão em 2025 e desafios para 2026