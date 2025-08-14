O governo estadual enviou projeto de lei à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) que autoriza o repasse de R$ 477,7 milhões do Executivo ao Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde). Após a aprovação da matéria, pautada para esta quinta-feira (14) para segunda e última votação, o Executivo realizará o segundo aporte a título de subvenção econômica para o processo de adesão à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).\nO projeto aponta estudos do Ipasgo que concluíram déficit com a operação assistencial em 2025 e a Secretaria de Economia apresentou que laudos do órgão mostram a insuficiência dos ativos garantidores, assim como indicado por auditoria independente. O valor referente a 2025 manteve estabilidade em relação ao déficit coberto pelo governo em 2024, quando houve repasse de R$ 480 milhões.